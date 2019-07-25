В ДТП на трассе «Таврида» погиб мужчина

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка – сотрудники ГИБДД перекрыли одну полосу движения. По факту катастрофы проводится проверка.

Lifan, ехавший со стороны Керчи в направлении Феодосии, вылетел на встречную полосу и врезался в Citroen. Водитель Лифана погиб на месте. Еще 4 человека, в том числе двое детей, получили травмы.

В Ленинском районе на 69-м километре трассы “Таврида” столкнулись два легковых автомобиля Citroen и Lifan.

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В ДТП на трассе «Таврида» погиб мужчина В Ленинском районе на 69-м километре трассы “Таврида” столкнулись два легковых автомобиля Citroen и Lifan. Lifan, ехавший со стороны Керчи в направлении Феодосии, вылетел …

