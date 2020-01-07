В ДТП на трассе «Таврида» погиб человек и трое пострадали

В Рождественский сочельник около 6 часов вечера на трассе «Таврида» в районе села Крымская Роза в Белогорском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись 4 автомобиля.
Три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили в крымском МЧС, на скорой их увезли в больницу. Еще один человек погиб: он оказался зажат в деформированной машине. Спасателям пришлось извлекать тело при помощи специнструментов. Также они обеспечили пожарную безопасность, чтобы растёкшееся горючее не спровоцировало взрыв.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта МЧС Республики Крым
Источник: Вести.Севастополь