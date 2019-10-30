В ДТП на трассе «Ялта-Севастополь» пострадали три человека

30 октября 2019     18
В ДТП на трассе «Ялта-Севастополь» пострадали три человека

В ДТП на трассе «Ялта-Севастополь» в районе Алупки столкнулись два автомобиля, три человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Информация об аварии с участием ВАЗ 2104 и Hyundai Solaris поступила в службу спасения в 14:25 30 октября. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, медики. Спасатели смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы и разблокировали водителя ВАЗ, зажатого в автомобиле. Его и ещё двоих пострадавших передали скорой помощи для госпитализации с травмами различной степени тяжести. Трое пассажиров Hyundai от медицинской помощи отказались.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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