В ДТП на ул. Героев Севастополя погиб молодой человек

Сегодня утром на ул. Героев Севастополя на спуске к вокзалу водитель такси не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в столб. Сам он остался жив, но пассажир 96 года рождения, находившийся на заднем сиденьи, погиб. 35-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

Как говорят в пресс-службе УМВД по Севастополю, мокрая и скользкая дорога здесь ни при чем: автокатастрофа произошла еще до начала дождя – в 6 утра.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Фото с сайта ВКонтакте/ДТП Севастополь

Источник: Вести.Севастополь