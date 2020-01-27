В ДТП под Симферополем погибли три человека

В Симферопольском районе около села Новоандреевка накануне вечером столкнулись ВАЗ-21099 и Mitsubishi. ДТП произошло около 22:20.

Машины столкнулись лоб в лоб, одна из них улетела в кювет. Участниками автокатастрофы стали 9 человек. Трое из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Трех пострадавших из автомобилей вынимали сотрудники МЧС с помощью специнструмента. Все выжившие участники ДТП были доставлены в городскую больницу №6 Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь