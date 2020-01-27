В ДТП под Симферополем погибли три человека

27 января 2020     18
В ДТП под Симферополем погибли три человека

В Симферопольском районе около села Новоандреевка накануне вечером столкнулись ВАЗ-21099 и Mitsubishi. ДТП произошло около 22:20.

Машины столкнулись лоб в лоб, одна из них улетела в кювет. Участниками автокатастрофы стали 9 человек. Трое из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Трех пострадавших из автомобилей вынимали сотрудники МЧС с помощью специнструмента. Все выжившие участники ДТП были доставлены в городскую больницу №6 Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей
Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

Брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчиков из Комсомольска-на-Амуре могут передать родной матери Ольге, которая завела новую семью. О судьбе …


Поклонская сняла шпильки и надела кеды
Поклонская сняла шпильки и надела кеды

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла на встречу с людьми в Евпатории в белых кедах с разноцветными шнурками. Фотографии опубликованы в …


ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем
ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем

Пожар произошел 26 января в селе Орловка под Севастополем. Об этом стало известно в 15:44. Спасатели по сигналу выехали на …


Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Материнский капитал вскоре начнут давать за первенцев. Покупают квартиры, платят за детский сад. Как ещё государственная …


Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы
Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы

Сегодня на аллее городов-героев у знака «Ленинград» жителям блокадного города, которые живут в Севастополе, вручили медали “75 лет Победы”. Награда …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты