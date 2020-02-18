В Евпатории изменились правила землепользования и застройки для владельцев гостевых домов

Власти Евпатории внесли изменения в правила землепользования и застройки – теперь собственники частных домов могут менять вид использования участка для предоставления гостиничных услуг в уведомительном порядке. Им будет проще легализовать свой гостиничный бизнес.

Об этом сообщили на расширенном совещании в Евпатории, посвященном курортному сезону. Поводом для изменений стало коллективное обращение жителей поселка Заозерное.

Также на совещании отметили, что в Евпатории самое большое количество благоустроенных и оборудованных пляжей. Этим летом их будет уже 93. Все зоны отдыха должны быть готовы к 1 мая.

Власти Евпатории ведут работу с федеральными органами власти, чтобы городу был официально присвоен статус всероссийской детской здравницы. В санаториях разработали более 50 диагностических и восстановительных методик.

В целом в городе 160 коллективных средств размещения, из них 7 отелей имеют классификацию 4 звезды. Стоимость отдыха с питанием и оздоровительными процедурами на одного человека начинается от 1,4 тыс. руб, а в детских учреждениях – от 1 до 3,3 тыс. руб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь