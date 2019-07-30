В Евпатории на проспекте Победы сгорели 4 торговых павильона

Пожар начался ночью – горели четыре павильона и крыша соседнего кафе. Общая площадь горения составила 75 кв. м. Была угроза, что огонь перекинется на соседние строения.

Но пожарные не допустили распространения пламени ни на соседние здания, ни с кровли на помещения кафе. Людей в павильонах не было, поэтому пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, пожарные уехали на вызов в 01:25, а к 01:48 огонь уже был потушен. Причины ЧП предстоит выяснить экспертам пожарной лаборатории.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь