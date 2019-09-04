В Евпатории открылся фестиваль для людей с инвалидностью «Пара-Крым»

Фестиваль с 2007 года проводился в Сочи, а в 2015 года переехал в Крым.

В евпаторийском центре спорта «Эволюция» 4 сентября открылся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «Пара-Крым», сообщает РИА Новости.

«Этот фестиваль запомнится на всю жизнь. Я думаю, мы ещё не раз здесь соберемся, чтобы поучаствовать, обменяться опытом, сделать так, чтобы каждый из вас переполнился эмоциями счастья», — обратился к участникам председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы и паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Он зачитал и приветствие участникам от вице-премьера Татьяны Голиковой. Организаторами мероприятия выступают Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов. Первый фестиваль прошёл в 2007 году в Сочи.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Евпатории

Источник: Вести.Севастополь