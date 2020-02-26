В Евпатории раскрыто убийство 25-летней давности

26 февраля 2020     20
В Евпатории раскрыто убийство 25-летней давности

62-летний мужчина, скрывавшийся в Псковской области, сознался в совершении убийства жителя Евпатории 12 ноября 1995 года. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет расследование этого уголовного дела возобновило Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Преступление было совершено 12 ноября 1995 года около трех утра в баре «Лагуна» в поселке Заозерном. Между нетрезвыми посетителями бара возник конфликт, и один из мужчин, которому на тот момент исполнилось 38 лет, нанес другому удары ножом по лицу и в область груди. Потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся, и найти его тогда следователям не удалось.

Спустя 25 лет его местонахождение удалось установить, и мужчину этапировали из Псковской области в Евпаторию для проведения следственных действий.

В ходе проверки мужчина показал, как наносил удары, и рассказал об обстоятельствах того дня. Установлены очевидцы и дополнительные свидетели тех событий. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, от него получена явка с повинной.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю, расследование преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства. Так в прошлом году следователи раскрыли 29 «старых» преступлений, а с момента образования органов Следственного комитета на полуострове – свыше 600.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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