В Евпатории стартовал парад Дедов Морозов

14 декабря 2019     33
В Евпатории стартовал парад Дедов Морозов

В полдень в Евпатории на улице Караимской в пятнадцатый раз начался республиканский фестиваль «Санта-Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз».

Это карнавальное шествие сказочных персонажей. Кроме всевозможных Дедов Морозов, Снегурочек, гномов, елок, в этом году на празднике были замечены крысы. Огромные – на ходулях. Все-таки наступает Год Крысы.

   

От Евпаторийского центра культуры и досуга участники шествия дойдут до улицы Караимской, где состоится торжественное открытие фестиваля и конкурсная программа «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка года», где наградят авторов самых необычных костюмов.

В шествии участвуют не только люди, но и наряженные животные.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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