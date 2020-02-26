В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа

26 февраля 2020     8
В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа

При техобслуживании многоквартирного дома по улице Хрусталева, сотрудниками «Севастопольгаза» была выявлена утечка газа на отключающем кране, расположенном на фасаде дома.

Аварийная ситуация была ликвидирована, но восстановить газоснабжение оказалось невозможно, поскольку жильцы заблокировали доступ в подъезд сотрудникам газовой службы.

Подача газа в жилой дом прекращена, до проведения испытаний на герметичность газового оборудования.

Собственники квартир должны обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом и обеспечить допуск газовщиков как к внутридомовому газовому оборудованию, так и внутриквартирному, сообщает ПАО «Севастопольгаз».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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