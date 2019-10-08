В Заксобрании Севастополя утверждают новых вице-губернаторов

Согласно Уставу Севастополя, кандидатуры вице-губернаторов должны быть утверждены постановлением Законодательного собрания.

В последний день сентября Михаил Развожаев назначил 5 новых заместителей, еще двое – Владимир Базаров и Мария Литовко – сохранили свои посты.

В эти минуты проходит заседание парламента, где обсуждается кандидатура каждого заместителя. Их представляет не только врио губернатора, но и депутаты. Например, об Александре Кулагине рассказывала Татьяна Щербакова, о Владимире Базарове – Вячеслав Камзолов. Кстати, для Базарова, который работает в должности вице-губернатора уже три года, это уже третье согласование в парламенте. Также вице-губернаторы представляют отчеты о работе подведомственных им структур правительства.

«Подбирал команду по принципу профессионализма, рассчитываю, что задачи будут выполнены безукоризненно», – заявил сегодня Михаил Развожаев в начале встречи.

Также сегодня народные избранники приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Екатерины Алтабаевой. Этого требует законодательство – один человек не может совмещать работу в Совете Федерации и региональном законодательном органе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь