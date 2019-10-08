В Заксобрании Севастополя утверждают новых вице-губернаторов

8 октября 2019     8
В Заксобрании Севастополя утверждают новых вице-губернаторов

Согласно Уставу Севастополя, кандидатуры вице-губернаторов должны быть утверждены постановлением Законодательного собрания. 

В последний день сентября Михаил Развожаев назначил 5 новых заместителей, еще двое – Владимир Базаров и Мария Литовко – сохранили свои посты.

В эти минуты проходит заседание парламента, где обсуждается кандидатура каждого заместителя. Их представляет не только врио губернатора, но и депутаты. Например, об Александре Кулагине рассказывала Татьяна Щербакова, о Владимире Базарове – Вячеслав Камзолов. Кстати, для Базарова, который работает в должности вице-губернатора уже три года, это уже третье согласование в парламенте. Также вице-губернаторы представляют отчеты о работе подведомственных им структур правительства. 

«Подбирал команду по принципу профессионализма, рассчитываю, что задачи будут выполнены безукоризненно», – заявил сегодня Михаил Развожаев в начале встречи.

Также сегодня народные избранники приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Екатерины Алтабаевой. Этого требует законодательство – один человек не может совмещать работу в Совете Федерации и региональном законодательном органе.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

29 нарушений в Крыму
29 нарушений в Крыму

За последние два месяца сотрудники полиции Крыма выявили в сфере пассажирских перевозок более тысячи правонарушений. Всего с начала октября – …


Владимир Базаров утвержден в должности вице-губернатора Севастополя
Владимир Базаров утвержден в должности вице-губернатора Севастополя

8 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя депутаты рассмотрели вопрос о согласовании Владимира Базарова на должность вице-губернатора.С докладом выступил врио губернатора Михаил …


Контролировать границы Крыма помогают добровольцы
Контролировать границы Крыма помогают добровольцы

На пограничной территории Крыма начали работать добровольные народные дружины. В настоящее время Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым создало и …


В Заксобрании Севастополя утверждают новых вице-губернаторов
В Заксобрании Севастополя утверждают новых вице-губернаторов

Согласно Уставу Севастополя, кандидатуры вице-губернаторов должны быть утверждены постановлением Законодательного собрания.  В последний день сентября Михаил Развожаев назначил 5 новых …


Многодетным россиянам начали погашать ипотеку
Многодетным россиянам начали погашать ипотеку

Российские многодетные семьи начали получать выплаты в 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, говорится в сообщении кредитной организации «Дом.рф», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты