В заливах Южного берега Крыма вводится запрет на ловлю рыбы

С 1 ноября в акватории Черного моря вводится запрет на вылов рыбы с берега. Он будет действовать до 28 февраля 2020 года, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Большинство видов рыб с понижением температуры воды образовывают плотные скопления вблизи берега и ведут малоподвижный образ жизни, вследствие чего становятся легкой добычей. Чтобы сохранить популяцию, будет действовать запрет на любительское и спортивное рыболовство на следующих участках:

– в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная,

– от Ялтинского морского пассажирского порта вдоль всей центральной набережной города-курорта,

– в акватории порта Артек,

– в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка включительно, от причала Карадагского заповедника до мыса Толстый включительно, от мыса Меганом до мыса Пещерный.

Рыбу в этих местах нельзя будет ловить на расстоянии ста метров от берега, дальше – уже можно.

Все эти четыре месяца сотрудники Пограничного управления и рыбоохраны будут патрулировать прибрежную зону. Нарушителям запрета грозят крупные штрафы и конфискация орудий лова.

Например, штраф за незаконный вылов одной единицы семейства кефалевых или луфаря, независимо от размера и веса, составит 685 рублей, ставриды или барабульки – 55 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь