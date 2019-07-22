В Заозерном в море обнаружено тело женщины

В поселке Заозерном около Евпатории накануне вечером на расстоянии 50 метров от берега было обнаружено тело женщины 1941 года рождения. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть от утопления.

За минувшие сутки сотрудники МЧС спасли еще двух человек. Пресс-служба ведомства сообщает о том, что помощь понадобилась мужчине, который в районе сел Морское и Приветное вышел в море на весельной лодке и не смог самостоятельно вернуться на берег.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ostrovok.ru

Источник: Вести.Севастополь