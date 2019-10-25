В зимнем расписании аэропорта Симферополя появятся три новых рейса

25 октября 2019     22
В зимнем расписании аэропорта Симферополя появятся три новых рейса

В воскресенье международный аэропорт Симферополь перейдет на осенне-зимнее расписание полетов. При этом в нем появятся три новых регулярных рейса: в Саратов, Казань и Минеральные Воды.

Как сообщил гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин, впервые в зимний период продолжит выполнять рейсы в Крым авиакомпания «ИрАэро», которая будет осуществлять полеты в Саратов. В Казань будут летать самолеты «Уральских авиалиний», в Минеральные Воды –авиакомпании «Азимут».

Также станет больше рейсов по уже существующим направлениям. Перелеты в Ростов-на-Дону станут ежедневными. В Екатеринбург самолеты будут летать не 4 раза в неделю, а 6, в Петербург  – не три, как сейчас, а четыре.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года. В нем 12 направлений полетов, которые выполняют десять авиакомпаний.

Летом самолеты из Симферополя летали в 56 городов, эти рейсы обслуживали 15 авиакомпаний, сообщил программе «Вести – Севастополь» пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев. Самым востребованным направлением, как летом, так и зимой остается Москва, именно она дает больше 50% всего пассажиропотока.

Накануне осенне-зимнего сезона в аэропорту прошли испытания первого крымского электрокара для перевозки багажа и почты. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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