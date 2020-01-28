В Инженерной школе заработал медицинский блок

28 января 2020     21
В Инженерной школе заработал медицинский блок

В Инженерной школе на Античном проспекте прошла презентация нового медицинского блока. Для журналистов её провела главный врач городской больницы №5 Елена Большакова.

Школу открыли в середине января, она рассчитана на 720 учеников. По словам медиков, ежедневно к ним за помощью обращаются порядка 20 человек. Для детей и специалистов работают 4 светлых просторных кабинета: педиатра, процедурный, отдельный прививочный, а также оборудованный всей необходимой техникой кабинет стоматолога. Он, правда, пока пустует. Департамент здравоохранения сейчас ищет для него врача. Подобное оснащение получит и новая школа в бухте Казачья. В большинстве других образовательных учреждений, а их в городе более ста, таких условий нет.

«Мы с вами понимаем, что все эти здания были построены давно, и они не соответствуют современным нормам. То, что мы видим сегодня в Инженерной школе это, конечно, шедевр. Это та же Казачья бухта. Здания, которые построены в соответствии с новыми требованиями», – говорит Елена Большакова, главный врач городской больницы №5.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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