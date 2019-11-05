В Инкермане автобус сбил подростка

5 ноября 2019     8
В Инкермане автобус сбил подростка

14-летний пешеход с травмами доставлен в больницу.

В Инкермане на пересечении Симферопольского шоссе и улицы Менжинского произошло ДТП с участием ребёнка, сообщает корреспондент «Вести – Севастополь».

По предварительным данным, 14-летний пешеход выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора перед пассажирским автобусом.

Подросток с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее ГИБДД Севастополя распространила информацию о розыске неустановленного водителя, который в 11:27 20 сентября этого года в районе дома №7 на улице Степаняна наехал на 8-летнего ребёнка, после чего скрылся.

Сведения о водителе и автомобиле полицейские просят сообщать по телефонам: 73-84-00, 73-84-01 73-84-28.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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