В Инкермане автобус сбил подростка

14-летний пешеход с травмами доставлен в больницу.

В Инкермане на пересечении Симферопольского шоссе и улицы Менжинского произошло ДТП с участием ребёнка, сообщает корреспондент «Вести – Севастополь».

По предварительным данным, 14-летний пешеход выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора перед пассажирским автобусом.

Подросток с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее ГИБДД Севастополя распространила информацию о розыске неустановленного водителя, который в 11:27 20 сентября этого года в районе дома №7 на улице Степаняна наехал на 8-летнего ребёнка, после чего скрылся.

Сведения о водителе и автомобиле полицейские просят сообщать по телефонам: 73-84-00, 73-84-01 73-84-28.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь