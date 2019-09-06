В Инкермане открыли отремонтированный дом культуры

6 сентября 2019     16
В Инкермане открыли отремонтированный дом культуры

Изменения пришлись на 65-й юбилейный год работы.

Здание разрушалось, текла крыша. На момент постройки отопление в здании не предусматривалось. Теперь здесь новые потолки, полы и система климат-контроля.

На ремонт дома культуры из городского бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. Ещё 11 миллионов добавило правительство Москвы. На эти деньги удалось ещё отреставрировать колонны и балясины внутри здания, а также сделать сейсмоустойчивый пояс снаружи.

Не обошлось и без проблем. Строителей, срывавших сроки, заменил подрядчик, справившийся с работами за восемь месяцев.

После торжественного открытия в родные стены вернутся воспитанники танцевальных, вокальных кружков и театральной студии. В творческих коллективах клуба состоит около 300 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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