В Инкермане производственные отходы сжигали у жилых домов

24 июля 2019     18
В Инкермане производственные отходы сжигали у жилых домов

В Инкермане отходы производства и потребления сжигали рядом с жилыми домами в печи, не предназначенной для этих целей. Это выяснилось в ходе проверки, организованной прокуратурой Севастополя по обращению местных жителей, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

На территории той же производственной площадки находится автомойка, которая работает с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

В результате проверки печь демонтирована, а работа мойки приостановлена до получения соответствующей документации.

Источник: Вести.Севастополь

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