В Инкермане прошёл благотворительный аукцион марочных вин

Пополнить домашнюю энотеку и помочь нуждающимся. Необычный аукцион провели на Инкерманском заводе марочных вин. Это уже четвёртая подобная акция. Лотов немного, но это одни из самых уникальных выдержанных сортов вина не только Севастополя и Крыма, но и всей России.

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Самое зрелое вино, выставленное на аукцион в этот раз – Кокур Нижнегорский 1969 года. На полуострове с этим сортом всегда работали виноделы Инкермана и Солнечной долины. И это осталось неизменным. Хотя сейчас тенденции поменялись. С 1990 годов значительно вырос спрос на натуральные вина без добавления спирта. То есть, сухие, полусухие и полусладкие. Несколько сортов, а их на заводе около 80, объединяют в коллекции. В названии каждой – своя философия.

«Heritage – это с английского «наследие», то есть наследие Инкерманского завода марочных вин, тех поколений виноделов и виноградарей, которые работали здесь с 1961 года… В 2015 году мы выпустили коллекцию «Эритаж». Там и вино, сделанное по особенной технологии, там вина, где учитывается очень особенная выдержка каждой бочки отдельно. там вина, сделанные особенным купажированием», – рассказывает бренд-амбассадор Инкерманского завода марочных вин Александр Чёрный.

Всего в рамках аукциона можно приобрести четыре сорта вина, наиболее молодому 17 лет. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность. Адресную помощь четвёртый год подряд предприятие оказывает школе-интернату №6, детскому дому «Наш дом» и фонду «Лапа помощи». В планах ещё один социальный проект.

«Появилось желание оказать помощь. есть люди, дети, которые нуждаются. Я считаю, что на это должны направлять очень многие предприятия, а, тем более, мы – крупный налогоплательщик, мы не можем без этого», – делится директор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук.

На аукцион, в том числе, приглашают и коллег: представителей других винодельческих предприятий. У каждого вина свой срок жизни, и каким он будет – известно не всегда. Так, считается, что сухие вина живут 20-30 лет. Опровергает это ещё один лот – Рислинг Алькадар 1970-го.

«Надо отдать ему должное: вино достаточно зрелое. Сложное, с ним приятно общаться, оно раскрывает грани своего букета с каждым колыханием бокала. С ним нужно время провести, чтобы прикоснуться к его органолептике, его букету, то есть с ним надо поговорить», – объясняет главный технолог-винодел Инкерманского завода марочных вин Людмила Герасименко.

В энотеке завода более 160 тысяч бутылок вина, созданного тремя поколениями специалистов: огромное поле для изучения. О каждом напитке, его поведении специалисты могут говорить долго и увлекательно, как о человеке. И слушая этот рассказ, как не поверить, говоря словами поэта Ивана Радченко, «в невинность винных погребов»?

Вероника Андреева, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь