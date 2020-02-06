В Инкермане рядом с памятником защитнику Севастополя поставили мусорные баки

В Инкермане во время ремонта дороги мусорные контейнеры передвинули прямо к стеле защитнику Севастополя Арсению Шубикову. В Великую Отечественную войну он командовал эскадрильей 32-го истребительного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

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Осквернение памяти или недальновидность ответственных за уборку мусора – во время ремонта дороги в Инкермане мусорные контейнеры передвинули прямо к стеле защитнику Севастополя Арсению Шубикову. В Великую Отечественную войну он командовал эскадрильей 32-го истребительного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

“Защитник Одессы и Севастополя” гласит надпись на стеле, посвящённой Арсению Шубикову. Рядом мусорные баки. По словам возмущённых местных жителей, они появились здесь две недели назад, когда через дорогу начался ремонт тротуара.

До появления красно-белой ленты контейнеры стояли на той стороне улицы. Когда их перенесли сюда, мусор начали бросать не только в баки, но и рядом с ними. Здесь можно увидеть куски хлеба, старые рваные мешки – и это меньше, чем в метре от памятника.

Чтобы дать полную оценку этой картине, важно вспомнить биографию Арсения Шубикова. В начале 1938 года он участвовал в национально-освободительной войне в Испании как пилот и командир звена истребителей И-16. Через полгода начал служить в авиации Черноморского флота, а во время Великой Отечественной командовал эскадрильей 32-го истребительного авиационного полка. Это соединение защищало Одессу и Севастополь и проводило атаки стратегических объектов врага.

«К самолету ТБ-3 подсоединялось два истребителя И-16, к ним две бомбы 250-килограммовые, которые значительно превышали грузоподъемность этих истребителей. И вот, этот самолет-носитель, авиаматка доставлял истребители на расстояние, превышающее радиус их действия значительно. После этого отцеплялись истребители, наносились точечные удары по нефтехранилищам, базам и портам противника», – рассказал командир поискового отряда Артём Бойко.

23 октября 1941 года самолёт Арсения Шубикова был сбит в воздушном бою. В 2010 году память героя решено было увековечить. То, как это место выглядит сегодня, возмущает жителей Инкермана.

«Я считаю, что, если бы Шубиков Арсений был свидетелем происходящего в данный момент, это вызвало бы глубокое сожаление по поводу того, ради чего жизнь была положена!», – говорит житель Инкермана Дина Аминова.

В администрации Инкермана о сложившейся ситуации узнали через соцсети. Там севастопольцы опубликовали снимки мусорных баков на фоне памятника. Чиновники отреагировали на ситуацию после приезда на место съёмочной группы.

«Проблема у нас всегда одна – человеческий фактор, одни люди всё близко к сердцу воспринимают, другим всё равно, что происходит, мы будем реагировать на тех, кто воспринимает всё близко к сердцу», – прокомментировал ситуацию глава Инкермана Родион Демченко.

Своё обещание глава Инкермана выполнил в тот же день, вот только от памятника баки передвинули под окна многоквартирного дома. Его жители возмутились и сняли видео, иллюстрирующее проблему. В результате контейнеры перекочевали на дорогу. Теперь люди ждут, пока территорию очистят от мусора, и шутят, что Шубиков и после смерти оказался втянут в бой – за чистоту родного города.

Анна Шустер, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь