В Инкермане увековечили память 345-ой Дагестанской стрелковой дивизии

Сегодня в Инкермане открыли памятник героям Великой Отечественной войны. Инициатором установки стала администрация Дербента. Монумент поставили в память о воинах 345-ой Дагестанской стрелковой дивизии и всех павших при обороне Севастополя. Эта дивизия была сформирована в Дербенте осенью 1941 года. 23-24 декабря 9955 человек перебросили в Севастополь. Они участвовали в обороне города в составе Приморской армии Кавказского фронта. При захвате Севастополя войсками германской армии в июле 1942 года личный состав почти полностью погиб, и 30 июля 1942-го дивизия была расформирована.

Сегодня на открытие монумента приехали представители правительства и Законодательного собрания Севастополя, делегация Республики Дагестан, командование Черноморским флотом, ветераны Великой Отечественной войны, представители молодёжных движений.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь