В июле севастопольцам оказано услуг на сумму 3146,5 миллионов рублей

22 августа 2019     22
В июле севастопольцам оказано услуг на сумму 3146,5 миллионов рублей

В июле текущего года, по предварительным данным, севастопольцам оказано платных услуг на общую сумму 3146,5 миллионов рублей, сообщил Крымстат.

Большая часть расходов горожан пришлась на бытовые услуги – 31,8%. Второе и третье место по статистике занимают коммунальные и жилищные услуги – 14% и 11% соответственно. На транспортные услуги приходится 6,5%, на культуру – 5,1%, на медицину – 4,7% и на образование 4,3%.

За прошлый месяц населению было оказано платных бытовых услуг на сумму 1001,2 млн. рублей. Основная часть приходится на ремонт и строительство – 61,4%, парикмахерские – 15,5%, изготовление и ремонт мебели – 7,9%.

Источник: Вести.Севастополь

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