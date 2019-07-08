В июне в Севастополе упали цены на продукты – подсчитали в Росстате

8 июля 2019     12
В июне в Севастополе упали цены на продукты - подсчитали в Росстате

Продовольственные товары, плоды и овощи подешевели, зато крупы выросли в цене. Исследование индекса потребительских цен на июнь опубликовано на сайте Росстата.

В среднем разница составила 2%. Для статистиков это заметно, и именно она позволила Севастополю войти в 17 регионов страны, где специалисты заметили снижение потребительских цен в июне по сравнению с маем.

“В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Удешевление отмечалось в 78 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области), самое заметное – в Карачаево-Черкесской Республике, Калининградской области, Брянской и Тверской областях”. – отметили в пресс-службе Росстата.

В целом картина выглядит так:

  • белокочанная капуста -37.5%
  • помидоры -33%
  • огурцы -26%
  • репчатый лук -7.5%
  • Картофель +16%
  • свекла +9%

Также цены увеличились практически на все виды круп – пшено, овсяную и перловую, рис. Подорожали рыба, мясные консервы, шоколад. Среди непродовольственных товаров больше придётся заплатить за йод и валидол, сухие корма для животных. Подешевели свежие цветы и фотоаппараты. Изменения в цене здесь не превысили 1%.

фото golifehack.ru

Источник: Вести.Севастополь

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