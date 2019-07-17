В июне летчики 4-ой армии ВВС и ПВО совершили 6 тысяч вылетов

Часть из этих вылетов проходила в рамках совместных учений авиации, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Летчики 4-ой армии Южного военного округа совершили более 6 150 полетов и налетали около 4,5 тысяч часов. Каждый экипаж в среднем налетал около 14 часов. Пилоты подтвердили свою готовность на применение средств поражения по наземным целям днем и выполнение посадки на площадку самоподбором парой. Также они показали, что умеют выполнять задания на малых высотах в условиях боевого маневрирования.

В это же время в море выходили более 50 кораблей и судов обеспечения. Они отработали более 100 учебно-боевых задач, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Источник: Вести.Севастополь