В каких случаях севастопольцы обращаются в Госжилнадзор и какую помощь там оказываю

Что делать, если вашу квартиру затапливает водой сосед сверху, а его уже несколько дней нет дома?

? И с какого момента жители многоквартирных домов-новостроек должны платить взнос на капитальный ремонт? В студии Вести ФМ на вопросы радиослушателей отвечает начальник надзорного управления Главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Сергей Чалков. Программа выйдет в эфир 20 февраля в 18:45, повтор 21 февраля в 06:45. Слушайте нас на частоте 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь