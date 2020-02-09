В каком состоянии находятся природные источники водоснабжения Севастополя

Объём воды в Чернореченском водохранилище сейчас растёт – этому способствуют осадки. Но достаточно ли их, чтобы в Севастополе, да и на всём полуострове, в этом году не было засухи? Этим вопросом всерьёз озадачены спелеологи, ведь основной источник воды – пещеры.

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Эта вода вытекает из рукава пещеры Нассонова. Спелеологи говорят, что так бывает только летом. Зимой пройти по этой дороге обычно невозможно. Карстовые воды – основа водоснабжения Севастополя. Это главное питание для Чернореченского водохранилища.

Игорь Вольский изучает эту пещеру уже 45 лет. Лично замерял её длину. Вспоминает: в 1974 году весной уровень воды был настолько высоким, что исследователи не смогли пройти и трети. А сейчас легко идут там, где ещё несколько лет назад без гидрокостюма передвигаться было невозможно.

Внутри пещеры свои пейзажи: сталагмиты – известковый нарост на дне. Встречаются и обитатели – летучая мышь пережидает здесь яркий день. Но спелеологи ищут воду. И находят её только через 150 метров. Долгожданная находка. Прозрачная и чистая. Но учёные не скрывают разочарования – по объёмам это совсем не река.

Спустя полтора часа спелеологи возвращаются на поверхность и делятся прогнозами.

«Сухо так, как я не видел уже лет 30. В пещере очень сухо. Состояние пещеры является хорошим индикатором состояния водных ресурсов потенциальных для города Севастополя. Обстановка печальная», – делится Игорь Вольский.

Вторая точка нашего исследования – полуразрушенный водомерный пост каньона реки Узунджа. Анатолий Пряшников рассказывает – несколько лет назад воды в это время года здесь было в два раза больше. Сейчас в русле реки шумит вода и это внушает оптимизм, но Анатолий утверждает – радоваться рано.

«Это вода талая – как быстро пришла, так и уйдет. Я видел снег в горах. сейчас в горах снега нет. Идёт активное снеготаяние. У этих вод не карстовое происхождение», – объясняет спелеолог Анатолий Пряшников.

Зато в происхождение вод у второго по мощности в Крыму – Скельского источника сомневаться не приходится. Бурный поток берёт своё начало прямо от входа в пещеру Чёрная.

Карстовая вода самая чиста в мире, к тому же очень вкусная. Из Скельского источника подземные воды впадают в реку Узунджа, а уже оттуда в Чернореченское водохранилище. Но посчитать точно объём всей этой воды невозможно. В Севастополе сейчас не ведутся гидрологические исследования.

Происходящее с водой в Севастополе очень беспокоит Алексея Фёдорова. Мужчина изучает природные процессы полвека – всю жизнь трудился в оползневой службе, параллельно следил за водой. Всерьёз обеспокоен тем, что Чернореченскому водохранилищу второй год не хватает питания. Говорит, в Сухой речке из восьми источников вода сейчас есть лишь в одном. Фёдоров делает вывод, что так необходимого в регионе паводка этом году не будет.

«Я не могу сказать, сколько даёт источник Скельсткой речки, но, конечно, это не паводок. Бельбек – так вообще. Вчера в устье Бельбека пришёл, а там по колено, люди снимали ботинки, выше колен ноги уже не замочили», – поясняет ведущий эксперт «Экоцентра» (Севприроднадзор) Алексей Фёдоров.

Источники по периметру Байдарской долины спелеологи осматривали несколько недель. После чего высказали опасения, что в Севастополе может повториться ситуация лета 1994 года. Тогда воду в городе давали по часам. При этом Северо-Крымский канал обеспечивал около 80% жителей Крыма водой, да и население Севастополя было гораздо меньше.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь