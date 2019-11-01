В Каче временно ограничат движение транспорта

1 ноября 2019     18
В Каче временно ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения вводится с 1 ноября 00:00 часов по переулку Речному в Каче. Там начинаются работы по капитальному ремонту этого участка длиной 632 метра. Проезд откроют 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. После завершения ремонта, на участке будет однополосная дорога с шириной проезжей части 4,75 метра, вдоль нее тротуары.

Работы в переулке Речном выполнит челябинское ООО «Вектор». Этот же подрядчик ремонтирует и соседнюю улицу Речную. На этом объекте сейчас работают 20 человек и семь единиц техники.

Стоимость работ по капитальному ремонту переулка 18 млн 925 тыс. рублей. Подрядчик переложит 320 погонных метров инженерных коммуникаций и сетей связи, обустроит площадки для контейнеров ТБО, проведет благоустройство и озеленение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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