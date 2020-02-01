В Каче почтили память легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза, Амет-Хана Султана

1 февраля 2020     15
В Каче почтили память легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза, Амет-Хана Султана

В Каче состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине гибели великого летчика дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 

В годы Великой Отечественной войны он участвовал в 150 воздушных боях и лично сбил 30 фашистских самолётов. После окончания войны Амет-Хан Султан стал лётчиком-испытателем. За время работы он был в воздухе более 4000 часов. Провел испытания около 100 типов летательных аппаратов. Легендарный летчик погиб при испытании летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для тестирования нового реактивного двигателя.

В парке у бюста Амет-Хана Султана его земляки, военнослужащие, ветераны и школьники почтили минутой молчания память отважного летчика. Завершился митинг возложением цветов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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