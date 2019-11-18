В Качи-Кальоне двух женщин спасатели сняли со скалы

Две жительницы Евпатории – 1960 г.р. и 1984 г.р., совершая пеший поход по Качи-Кальону, взобрались на скалу, а самостоятельно спуститься оттуда уже не смогли. После нескольких неудачных попыток вернуться на тропу они позвонили спасателям.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, к месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Сначала с туристками спасатели наладили контакт по телефону, а потом увидели их на скале. Но чтобы снять их оттуда, пришлось задействовать альпинистское снаряжение. В итоге все обошлось благополучно, медицинская помощь женщинам не понадобилась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь