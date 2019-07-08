В Керченском проливе убирают рабочие мосты

Мосты, по которым доставляли стройматериалы для строительства транспортного перехода, начали демонтировать. Они соединяли все участки стройки Крымского моста. Первый такой мост построили от косы до острова Тузла осенью 2015 года. Второй – от Тузлы до фарватера, третий тянули к фарватеру с крымского берега. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре было тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже.

Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов. Теперь их миссия считается завершенной. И акватория теперь визуально станет чистой.

Демонтировать мосты строителям помогают водолазы. Они поднимают на поверхность трубчатые сваи. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Элементы конструкции мостов складируются на стройплощадке – в дальнейшем они будут перевозиться в другие регионы России для строительства новых объектов.

«Стройка в условиях моря с рабочих мостов сегодня — редкость. Их тоже нужно строить, а это время. Мы потратили более года. Но именно такая подготовка потом дала нам фору: мы свели к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота и получили возможность в хорошем темпе и с надлежащим качеством выполнить большие объемы свайных, бетонных и других работ», – говорит генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский.

Фото инфоцентра Крымского моста

Источник: Вести.Севастополь