В Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже

Сегодня в Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже. В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

Рано утром на площадке перед колледжем прошел траурный митинг, и горожане возложили цветы к мемориалу. Выстроилась огромная очередь из тех, кто пришел отдать дань памяти погибшим преподавателям и учащимся колледжа.

Ровно год назад студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбы, а потом начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек и больше пятидесяти получили ранения. Хронику происшествия можно прочитать здесь.

Сегодня в 9 утра на всех предприятиях и учреждениях города была объявлена минута молчания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь