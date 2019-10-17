В Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже

17 октября 2019     13
В Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже

Сегодня в Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже. В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

Рано утром на площадке перед колледжем прошел траурный митинг, и горожане возложили цветы к мемориалу. Выстроилась огромная очередь из тех, кто пришел отдать дань памяти погибшим преподавателям и учащимся колледжа.

Ровно год назад студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбы, а потом начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек и больше пятидесяти получили ранения. Хронику происшествия можно прочитать здесь

Сегодня в 9 утра на всех предприятиях и учреждениях города была объявлена минута молчания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

С понедельника в Севастополе может начаться отопительный сезон
С понедельника в Севастополе может начаться отопительный сезон

Сегодня на заседании правительства Севастополя будет рассмотрен вопрос о начале отопительного сезона. Такое распоряжение дал врио губернатора города. Обычно коммунальные …


В Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже
В Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже

Сегодня в Керчи вспоминают погибших в политехническом колледже. В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Рано …


СМИ: Новый налог в России может привести к росту тарифов ЖКХ
СМИ: Новый налог в России может привести к росту тарифов ЖКХ

09:19 В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту …


Объяснено появление бесплатного жилья в центре Москвы
Объяснено появление бесплатного жилья в центре Москвы

В центре российской столицы можно найти съемные квартиры по цене в разы ниже среднего по рынку уровня — вплоть до …


С понедельника в Севастополе начнется отопительный сезон
С понедельника в Севастополе начнется отопительный сезон

Сегодня на заседании правительства Севастополя будет рассмотрен вопрос о начале отопительного сезона. Такое распоряжение дал врио губернатора города. Обычно коммунальные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты