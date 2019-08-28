В Керчи до конца года отремонтируют колледж, где произошла трагедия

Политехнический колледж в Керчи, где в октябре 2018 года погибли 20 человек, отремонтируют до конца года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов информационному агентству ТАСС.

«В этом году на Керченский колледж выделено 114 млн рублей. Кровлю и корпуса отремонтируют до конца года. Работы идут», – сказал Аксенов.

По словам главы республики, в 2020 году из бюджета будет выделено еще 75 миллионов рублей на закупку оборудования для колледжа.

В министерстве образования отмечают, что ремонт разделен на два этапа. В ходе первого этапа рабочие провели аварийно-восстановительные работы, он завершился в марте этого года. Сейчас проходит второй этап – капитальный ремонт центрального корпуса, который сильнее всего пострадал во время происшествия.

Трагедия в Керчи произошла в 17 октября 2018 года. Один из студентов устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании колледжа. В результате нападения погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Тело стрелка было обнаружено в библиотеке колледжа, где он покончил с собой.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь