В Керчи задержали наркодельца из Подмосковья

26 марта 2020     6
В Керчи задержали наркодельца из Подмосковья

В Керчи задержан 25-летний житель Московской области, который занимался поставками наркотических средств в Крым.

Полицейские Крымского линейного управления МВД России на транспорте установили, что молодой человек прибыл в Республику Крым специально для организации канала сбыта наркотиков.

Злоумышленник заказал в сети Интернет более 500 грамм наркотического средства. Он расфасовал наркотики и сделал 49 «закладок» на территории Крыма для их бесконтактной продажи.

Правоохранители задержали наркоторговца и изъяли из продажи 43 «закладки». При обыске в съемном жилье задержанного было изъято еще 52 свертка с наркотическими средствами и инструменты для фасовки.

Согласно заключению экспертов, изъятый наркотик относится к производным N-метилэфедрона. Его масса составила свыше 530 грамм, что является особо крупным размером, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Кроме того, на исследование была выделена отдельная группа синтетический каннибиноидов MDMB-2201 массой больше 10 грамм.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особенно крупном размере.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Крымского ЛУ МВД на транспорте

Источник: Вести.Севастополь

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