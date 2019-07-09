В Керчи задержали севастопольских наркоторговцев

На двоих у молодых людей обнаружили килограмм амфетамина. О подробностях операции рассказали в пресс-службе севастопольского отделения Росгвардии.

По версии следствия, они приобрели наркотики через Интернет для дальнейшей реализации. Чтобы задержать злоумышленников, бойцам спецназа Росгвардии пришлось провести в засаде несколько суток.

Подозреваемых передали сотрудникам ФСБ, возбуждено уголовное дело. Статья 228 УК РФ в пункте “в особо крупном размере” предполагает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В мае в Севастополе задержали торговца мефедроном.

фото пресс-службы управления Росгвардии по г. Севастополю

Источник: Вести.Севастополь