В Керчи ищут свидетелей ДТП, в котором погиб 21-летний молодой человек

В рамках уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим, разыскиваются свидетели.

Вечером 4 октября водитель автомобиля Skoda, двигаясь по Камыш-Бурунскому шоссе, в районе дома №2 по улице Марата, проехал на красный свет и сбил молодого человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Пострадавший скончался в больнице. Очевидцев и водителей, на чьи видеорегистраторы могло попасть ДТП, просят обращаться по круглосуточным телефонам:

(3652) 500-750; +7-978-909-11-11; 500-751.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь