В Керчи мужчина погиб из-за упавшего дерева

В Керчи возбуждено уголовное дело из-за смерти местного жителя, на которого во время сильного ветра обрушилось дерево.

На пешеходной дороге по улице Еременко на 56-летнего керчанина упал ствол дерева, поваленный порывом сильного ветра. Пострадавший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Как сообщает следственный отдел города, установлено, что граждане не раз жаловались на сухие деревья и обращались к коммунальщикам с просьбой спилить их в целях безопасности.

В настоящее время проводится расследование и поиск лиц, ответственных за благоустройство территории места происшествия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь