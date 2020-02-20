В Керчи начнут укрепление береговой полосы

20 февраля 2020     19
В Керчи начнут укрепление береговой полосы

Одобрен проект на строительство противооползневых сооружений на береговом склоне Керчи в поселке Аршинцево.

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы одобрили проектно-сметную документацию на строительство противооползневых сооружений на береговых склонах Керчи в поселке Аршинцево. Финансирование проекта будет осуществляться за федеральные средства целевой программы по развитию Крымского полуострова.

Защитные сооружения будут установлены на участке протяженностью почти два километра в береговой полосе бухты Камыш-Бурунской. В проекте запланированы подпорные стены и установка системы отведения поверхностных стоков с оползневого склона. Также предусмотрено озеленение склона и восстановление его разрушенных участков.

Проект разработан изыскательским институтом «Кубаньводпроект».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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