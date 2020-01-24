В Керчи рядом с Митридатской лестницей обнаружили авиабомбу

24 января 2020     21
В Керчи рядом с Митридатской лестницей обнаружили авиабомбу

Накануне в Керчи на улице Рыбакова, в районе третьего пролета Митридатской лестницы был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий бомбу.

Туда тут же выехали сотрудники ГУ МЧС России по РК, которые оцепили территорию на время проведения работ. Специалисты-пиротехники идентифицировали находку как осколочную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 10 кг (АО-10).

Ее извлекли из земли и увезли для уничтожения на спецполигон.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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