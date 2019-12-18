В Керчи трое судебных приставов задержаны по подозрению во взяточничестве

Уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении начальника отдела судебных приставов по городу Керчи, его заместителя и судебного пристава-исполнителя того же отдела.

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Следователи установили, что начальник отдела и его заместитель дали указание приставу-исполнителю завершить производство по взысканию штрафа в 1,1 миллиона рублей с предприятия, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. Подчинённая вынесла соответствующие решение.

После этого, замначальника отдела получил от представителей предприятия, через посредника, 100 тысяч рублей. И распределил их между коллегами. После этого все трое были задержаны сотрудниками республиканского УФСБ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь