В Керчи школьник пришел сдавать ЕГЭ с пистолетом

В настоящее время школьника опрашивают правоохранители. По факту произошедшего проводится проверка.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ города Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена», – цитирует сообщение пресс-службы информационное агенство ТАСС .

В Керчи молодой человек пришел сдавать Единый государственный экзамен с игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в четверг.

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