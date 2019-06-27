В Керчи школьник пришел сдавать ЕГЭ с пистолетом

В Керчи молодой человек пришел сдавать Единый государственный экзамен с игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в четверг.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ города Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена», – цитирует сообщение пресс-службы информационное агенство ТАСС.
В настоящее время школьника опрашивают правоохранители. По факту произошедшего проводится проверка.
Источник: Вести.Севастополь