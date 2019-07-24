В кинотеатрах Севастополя можно смотреть фильмы в массажных креслах

24 июля 2019     11
В кинотеатрах Севастополя можно смотреть фильмы в массажных креслах

Даже летом севастопольские кинотеатры собирают полные залы. Особенно те, где созданы комфортные условия для просмотра. После капитального ремонта кинотеатр “Севастополь” оснастили не только современным оборудованием, но и удобными креслами.

«Массажные кресла сейчас очень популярны: они делают массаж 4 видов: релакс, комбо, точечный и шиатцу. Многие спортсмены приходят к нам после тренировок покупают специально эти массажные кресла, чтобы посидеть отдохнуть», – рассказывает Илья Кулабохов, работник кинотеатра “Севастополь”.

Полностью обновлён и кинотеатр “Москва”. Сейчас он один из самых больших в городе. Зал вмещает до 250 человек.

Под реконструкцию попал и единственный на Северной стороне кинотеатр – “Моряк”.

«Там был полностью сделан капитальный ремонт, заменены кресла и полностью -оборудование. То есть, на сегодняшний день кинотеатр работает на современном цифровом оборудовании с возможностью показов в 3D. Стоят новые кресла, там ВИП-зоны сделаны», – говорит Дмитрий Гарнега, директор ГАУК “Севастополь кино”.

Строительные работы начались в кинотеатрах “Октябрь” в Инкермане и в “России”. Здесь планируется масштабная реконструкция. Завершат её до конца года.

Это будет самый Крупный кинотеатр в Крыму и Севастополе вместимостью почти 500 человек с современным оборудованием – лазерным проектором, звуковой системой долби атмост, которая позволит полностью погрузиться в просмотр. Также предусмотрен огромный экран размером 23 на 10 метров, аналогов которому нет на полуострове. Это создаст максимально реалистичную картину происходящего.

Со временем обновление ждёт любимую жителями центра города “Победу”. Но больше всего работ предстоит в балаклавской “Родине”. Эти объекты являются историческим наследием. И главная задача – сохранить архитектурный облик, но сделать кинотеатры современными внутри.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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