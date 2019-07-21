В Коктебеле открылся фестиваль "In Vino Veritas"

21 июля 2019     24
В Коктебеле открылся фестиваль "In Vino Veritas"

На III Крымском фестивале вина и гастрономии свою продукцию представили местные производители вина и сыра. Этногастрономический форум проходит на деньги гранта Минэкономразвития Республики Крым. Его цель – познакомить жителей и гостей полуострова с крымской кухней.

Сразу после официального открытия фестиваля стартовали различные презентации, мастер-классы и тематические программы, сообщает РИА Новости Крым. Предполагается, что в выходные фестиваль посетят 10 тысяч гостей.

Здесь можно попробовать сорта вина и сыра, которых нет в свободной продаже. На фестивале свою продукцию выставили пять сыроварен. Из-за жаркой погоды они презентуют два десятка сортов полутвердого сыра, так как мягкие они бы просто не довезли. Наибольшей популярностью пользуется сыр «Качота».

Анастасия Лазарева

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь

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