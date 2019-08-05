В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»

5 августа 2019     18
В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»

3-4 августа в аквапарке поселка Коктебель прошел IV Международный фестиваль огненных театров. С 2016 года его проводит Международная академия трюка. Все номера там связаны с огнем. Зрелище эффектное, но для организаторов фестиваля и сотрудников МЧС превыше всего была безопасность участников и зрителей. 

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана республики Крым» не только дежурили во время проведения фестиваля, но и заранее проверили все резервуары с водой, предназначенные для пожаротушения, ближайшие источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к аквапарку.

Вторая часть фестиваля пройдет 10-11 августа, и огнеборцы снова будут обеспечивать пожарную безопасность, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото пресс-службы МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ольга Дронова требует возбудить уголовное дело за фальсификацию ТИК подписных листов в ее поддержку
Ольга Дронова требует возбудить уголовное дело за фальсификацию ТИК подписных листов в ее поддержку

Самовыдвиженец на выборах в Законодательное собрание Севастополя Ольга Дронова обратилась с заявлением о преступлении, совершенным членами территориальной избирательной комиссии Гагаринского района.  Заявления …


Какое Законодательное Собрание нужно Севастополю?
Какое Законодательное Собрание нужно Севастополю?

Следующие пять лет севастопольцы хотят прожить под руководством людей, готовых отстаивать интересы города на всех уровнях, способных ставить и решать …


Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой
Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой

По словам президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева, 4 августа в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и …


В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»
В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»

3-4 августа в аквапарке поселка Коктебель прошел IV Международный фестиваль огненных театров. С 2016 года его проводит Международная академия трюка. Все …


Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира
Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира

Индия приняла решение отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил глава МВД …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты