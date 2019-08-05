В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»

3-4 августа в аквапарке поселка Коктебель прошел IV Международный фестиваль огненных театров. С 2016 года его проводит Международная академия трюка. Все номера там связаны с огнем. Зрелище эффектное, но для организаторов фестиваля и сотрудников МЧС превыше всего была безопасность участников и зрителей.

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана республики Крым» не только дежурили во время проведения фестиваля, но и заранее проверили все резервуары с водой, предназначенные для пожаротушения, ближайшие источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к аквапарку.

Вторая часть фестиваля пройдет 10-11 августа, и огнеборцы снова будут обеспечивать пожарную безопасность, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото пресс-службы МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь