В Комсомольском парке Керчи обнаружены две авиабомбы

30 сентября 2019     22
В Комсомольском парке Керчи обнаружены две авиабомбы

В Комсомольском парке Керчи во время проведения земляных работ были обнаружены подозрительные предметы, напоминающие боеприпасы. На место выехали специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Они извлекли из земли опасные находки: это были фугасная авиабомба весом 50 кг и осколочная авиабомба весом 25 кг времен Великой Отечественной войны. Их доставили на специальный полигон и уничтожили, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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