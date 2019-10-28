В конкурсе «Лидеры России» участвуют больше 900 севастопольцев

28 октября 2019     16
В конкурсе «Лидеры России» участвуют больше 900 севастопольцев

Сегодня в полночь завершился прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». 939 севастопольцев решили участвовать в конкурсе, сообщил на своих страницах в соцсетях врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Это хороший результат! – считает Развожаев. – То есть Севастополь по числу заявок на общее число горожан обгоняет многие регионы».  Одним из победителей конкурса прошлого года от Севастополя стала Мария Литовко. Сейчас она уже работает в должности вице-губернатора города.

В целом по стране на участие в третьем сезоне конкурса подано 233 830 заявок. Самое большое число по традиции пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада.

Среди регионов лидирует, конечно Москва (45 275 заявок), на втором месте – Санкт-Петербург (18 513), на третьем – Московская область (13 982). Далее идут Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

Как сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, в этом году изменился возраст участников: больше половины заявок (52%) поступило от тех, кому сейчас от 35 до 50 лет.

Также в третьем сезоне произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24% заявок, в этом уже 28%.

Сегодня в личных кабинетах участников открылась демоверсия первого теста – на интеллектуальные способности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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