В конкурсе на самое веселое название победило село в Республике Коми

25 ноября 2019     22
В конкурсе на самое веселое название победило село в Республике Коми

В финал конкурса на самое веселое название населенного пункта в России вышла севастопольская Сахарная Головка, но из 10 финалистов она заняла только седьмое место, набрав 5,8% голосов.

Интернет-голосование, которое проходило в группе tutu.ru ВКонтакте, завершилось сегодня в полночь. В нем приняли участие 117 с половиной тысяч человек.

28429 человек (это 24,17%) проголосовали за село Мутный Материк в Республике Коми и вывели его в победители конкурса. На втором месте с небольшим отрывом – Хохотуй в Забайкальском крае – 22,43% голосов, на третьем – Морозилка в Архангельской области – 10,01%.

Организаторы обещали, что каждый день будут проверять ход голосования на предмет возможных накруток или любых других нечестных методов борьбы за победу в конкурсе, поэтому они уверены, что победил именно тот населенный пункт, за который действительно проголосовало больше всего людей.

Теперь организаторы конкурса из Туту.ру приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить при въезде знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Это село было основано в 1871 году оленеводом Артемьевым на берегу Печоры в устье речки Мутной, благодаря реке оно и получило свое название.

В прошлом году победа досталась деревне Чуваки в Пермском крае – тогда в конкурсе участвовали лишь 30 населенных пунктов, а в этом году их было уже 100.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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