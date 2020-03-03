В конкурсе «Севастопольская красавица» участвуют династии

Преемственность поколений – в конкурсе красоты. «Севастопольская красавица» наглядно показала: это возможно. 25-й конкурс: приглашены все победительницы предыдущих лет, в их числе и династия красавиц. Корону приме вручили тоже триумфаторы прошлых лет.

Претенденток на корону – 14. Школьницы и студентки от 16 до 20 лет. Каждая из них мечтает стать обладательницей титула “Севастопольская красавица” и получить главный приз.

Голову победительницы украсит корона, изготовленная в единственном экземпляре из стекла, хрусталя и бижутерного сплава.

Ежегодно участницы представляют в дефиле и коллекции севастопольских дизайнеров. Красиво ходить и позировать девушки учились два месяца. Но, конечно, прежде всего на конкурсе оценивают внешность. “Севастопольские красавицы” уже четверть века выходят на сцену, чтобы побороться за титул королевы красоты.

«Каждая из девушек, которая приходит к нам на конкурс, мечтает получить именно корону “Мисс Россия”, допустим, даже “Мисс мира”. Поэтому, наш конкурс прежде всего – это первый шаг для тех, кто собирается строить свою жизнь в модельном бизнесе. Как правило, конкурс “Севастопольская красавица” – это конкурс для начинающих моделей», – говорит организатор конкурса “Севастопольская красавица” Юрий Кондратьев.

Хорошим стартом модельной карьеры этот конкурс стал для Марии Непран – победительницы 1997-ого года. А через двадцать с лишним лет продолжила династию титулованных красавиц её дочь Василина. Она стала победительницей конкурса “Севастопольская красавица” в 2016 году.

«Для меня мама всегда была примером, и я всегда ей следовала. Для меня была особая честь выйти на сцену, как она 21 год назад. У меня не было цели победить. Просто я хотела прочувствовать те эмоции, которые испытывала она в то время», – рассказала Василина Непран.

В юбилейном конкурсе победительницы прошлых лет вновь вышли на сцену. И именно им выпала честь надеть корону на победительницу. В этом году ей стала 18-летняя артистка ансамбля «Черное море» Дарина Ковалева.

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Анастасия Репикова, Александр Попов, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь