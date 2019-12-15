В концлагере «Красный» в Крыму увековечат память уроженцев Абхазии

Республика будет участвовать в расширении мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации «Концлагерь «Красный».
«Тут есть организация, которая занимается увековечиванием памяти, у них были встречи с руководством Крыма, планируется ряд мероприятий по увековечиванию памяти», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Абхазии Даура Кове.
В воскресенье, 15 декабря, делегация Абхазии возложила цветы в концлагере «Красный». Директор мемориального комплекса Сергей Жученко предложил представителям республики увековечить память земляков, погибших в Крыму в годы Великой Отечественной войны, установив памятный знак.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: crimea.gov.ru
Источник: Вести.Севастополь