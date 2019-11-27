В Кореизе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве

37-летний гражданин без определенного места жительства в ходе ссоры убил своего 69-летнего знакомого в его же квартире.

Они распивали алкоголь, но в определенный момент застолье переросло в конфликт, и более молодой мужчина нанес пожилому телесные повреждения, от которых тот скончался.

Для задержания злоумышленника сотрудники МВД отряд вызвали вневедомственной охраны Росгвардии. Они оперативно прибыли на место преступления и помогли полицейским арестовать подозреваемого в убийстве. На него возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь